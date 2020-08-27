Vali Kaldırım, SATSO Meclis Toplantısı'na online katıldı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerinin uzaktan erişimle bağlandığı toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Meclis Başkan Yardımcısı Necmettin Kırık ve meclis divan kurulu salonda yerini aldı.

Altuğ, onur konuğu Vali Kaldırım'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Sakarya'nın, hizmet anlamında verilen emeklerin karşılığının katbekat alınabileceği nitelikte bir bölge olduğunu belirtti.

Sakarya'ya hizmet etmenin, üretimine katkı sağlayarak geliştirmenin gayreti içinde olduklarını anlatan Altuğ, "Bu doğrultuda şehir erklerimizle iş birliği ve güç birliğine büyük önem veriyoruz. Sayın Valimizin de iş birliği ve destekleriyle çok güzel, başarılı ve aynı zamanda keyifli bir hizmet dönemi geçireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, kentin her anlamda güçlü bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu dile getirerek, ortak bir vizyon çerçevesinde ilerlemenin önemine değindi.

Bu yıl sonu itibarıyla bitecek projelerle daha da gelişecek lojistik bağlantıların, demir yolu ve kara yolu yatırımlarının, liman kapasitesinin arttırılmasının kenti daha avantajlı hale getireceğine dikkati çeken Kaldırım, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen Sakarya'ya uygun sağlam bir vizyon belirleyerek ve dünyayı iyi okuyarak şehrimizi ileri götürmektir. Özellikle SATSO'nun 'Sakarya Stratejik Planı'nın oluşturulmasına verdiği önem buna çok güzel bir örnektir. Bizler de bu konuyu destekliyoruz. Özel sektörümüz Sakarya'nın gelişiminde önemli bir lokomotiftir. Kamunun da bu gelişimde ciddi rolü vardır. Dünyanın nelere odaklandığını iyi takip etmeli, kendi potansiyelimizi belirleyerek başkalarının bizleri taklit etmesini sağlamalıyız. Sahip olduğumuz varlıkları katma değere dönüştürmemiz gerekiyor. Örneğin, Sakarya'da tarım odaklı bir OSB olmaması, çeşit çeşit üretilen tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülememesi maalesef bir eksikliktir."

Vali Kaldırım, dijital çağda yaşandığını ve yazılım ile bilişim sektörünün dünyada bir numara olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19 döneminde online platformlar, bilişim, yazılım sektörleri uçuşa geçti. Bu örnekler bizim yeni teknolojilere yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor. Şehrimizin online kimliğini oluşturmamız gerekiyor. Odaklanma sorunumuzu çözmeliyiz. Doğal güzellikleriniz ne kadar güzel olursa olsun katma değere dönüştüremediğiniz zaman ve iyi tanıtmadığınız zaman kimsenin haberi olmayacaktır. Şehrimiz ile ilgili her türlü projeye, iş birliği, fuar organizasyonlarına açığız. Akgün başkanımız ile sürekli istişare ederek yeni gelişmeler üzerinde çalışıyoruz."