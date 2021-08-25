Vali Kaldırım, Taraklı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Taraklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak ilçeye atanan Kaymakam Halis Hacıismailoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Vali Kaldırım, burada ilçe hakkında brifing aldı.

Daha sonra Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile görüşen Kaldırım, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Vali Kaldırım, Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından ilçe halkı ile uzun süre sohbet etti, tarihi Yunuspaşa Camisi ve konaklarda incelemelerde bulundu.