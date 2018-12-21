Son Dakika Haberleri: Vali Karaloğlu, Aosb'nin Ödül Törenine Katıldı

Vali Karaloğlu, Aosb'nin Ödül Törenine Katıldı

5 saat önce

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) "2017 Yılın En Başarılı Firmaları" ödül törenine katıldı.

Vali Karaloğlu, Aosb'nin Ödül Törenine Katıldı, System.String[]
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (AOSB) "2017 Yılın En Başarılı Firmaları" ödül törenine katıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Türkiye'nin 2018 yılını çok ağır bir finansal saldırı altında geçirdiğini, toparlanma sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlikle toparlanmanın başladığını, döviz kurlarının da yerine geldiğini ifade eden Karaloğlu, 2019'da sanayiciyi yakından ilgilendiren faiz oranlarının istenilen seviyeye gelmesi, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Üretim olmadan kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini dile getiren Karaloğlu, sadece tüketerek, sadece inşaat sektörüne yatırım yaparak bir ülkenin geleceğe taşınmasının mümkün olmayacağını söyledi.

AOSB'nin, altyapısıyla, çevresiyle, arıtmasıyla, yollarıyla Türkiye'nin önemli organize sanayi bölgelerinden birisi olduğunu belirten Karaloğlu, artık katma
değeri yüksek ürünler üretip inovatif işlerin yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından 2017'nin en başarılı AOSB firmalarının ödüllendirildiği toplantıda Vali Karaloğlu, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Antalya, Vali Karaloğlu, Güncel
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