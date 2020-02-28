Vali Karaloğlu'dan eğitime destek çağrısı - Son Dakika
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Vali Karaloğlu'dan eğitime destek çağrısı

6 saat önce

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever, Yusuf Özen ile nakdi para karşılığı 8 derslikli okul protokolünü imzaladı.

Vali Karaloğlu'dan eğitime destek çağrısı, System.String[]

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever, Yusuf Özen ile nakdi para karşılığı 8 derslikli okul protokolünü imzaladı. Vali Karaloğlu, deprem riski dolayısıyla boşaltılan 835 derslik eksiğini hayırseverlerin desteği ile yakın zamanda gidermek istediklerini belirtti.


Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur ve hayırsever Yusuf Özen katıldı. Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde Mehmet Kesikçi İlkokulu bahçesine yapılacak olan 360 öğrenci kapasiteli, 8 derslikli binanın adının hayırsever Özen'in, vefat eden kızı 'Hilal Özen Derslikleri' olacağı belirtildi.


Vali Karaloğlu Antalya'da 15 gün önce 835 dersliği deprem riski dolayısıyla boşalttıklarını vurgulayarak, "İnşallah sizin gibi hayırseverlerin desteğiyle bu ihtiyaçları bir an önce gidermek istiyoruz. Sizin okul yapacağınız yerde ikili eğitim yapılıyormuş. İnşallah çocuklarımız eylülden itibaren tekli eğitime de geçer. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.


Hayırsever Yusuf Özen ise eğitime yaptığı bu katkının zenginlikten değil, gönülden geldiğini ifade etti.


Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu hayırsever Yusuf Özen ile Okul Protokolünü imzalayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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