Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız" - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Nehri kenarında mesire alanı oluşturulacağını söyledi

Fiskaya, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kenarını gezen Karaloğlu yaptığı açıklamada, vatandaşın Dicle Nehri ile buluşmasını sağlamak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Üniversite Köprüsünden, Silvan Köprüsüne kadar uzanan 135 hektarlık alan ile nehrin karşı kıyısında Üniversite Köprüsünden Kırklar Dağı'na doğru 45 hektarlık alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları yer alan mesire alanı yapılacağını aktaran Karaloğlu, "Bir tarafta 8 bin yıllık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerimiz Hevsel Bahçeleri, diğer tarafta kıvrıla kıvrıla uzandığı her yere bereket götüren muazzam Dicle Nehri. İnşallah yeni projemizle, Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız." dedi.

İncelemelerinde Karaloğlu'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Rölove ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ve Müze Müdürü Vehbi Yurt da eşlik etti.