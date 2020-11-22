Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız" - Son Dakika

Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız"

22.11.2020 10:05
Vali Karaloğlu:

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Nehri kenarında mesire alanı oluşturulacağını söylediFiskaya, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kenarını gezen Karaloğlu yaptığı açıklamada, vatandaşın Dicle Nehri ile buluşmasını sağlamak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Nehri kenarında mesire alanı oluşturulacağını söyledi

Fiskaya, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri kenarını gezen Karaloğlu yaptığı açıklamada, vatandaşın Dicle Nehri ile buluşmasını sağlamak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Üniversite Köprüsünden, Silvan Köprüsüne kadar uzanan 135 hektarlık alan ile nehrin karşı kıyısında Üniversite Köprüsünden Kırklar Dağı'na doğru 45 hektarlık alanda içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları yer alan mesire alanı yapılacağını aktaran Karaloğlu, "Bir tarafta 8 bin yıllık UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan değerimiz Hevsel Bahçeleri, diğer tarafta kıvrıla kıvrıla uzandığı her yere bereket götüren muazzam Dicle Nehri. İnşallah yeni projemizle, Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız." dedi.

İncelemelerinde Karaloğlu'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan, Rölove ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ve Müze Müdürü Vehbi Yurt da eşlik etti.

Hevsel Bahçeleri, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Karaloğlu: 'Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seçim yenilgisini kabul edemeyen Trump'a bir kötü haber de Twitter'dan! 20 Ocak'ta hesabını Joe Biden'a devredecek Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü Tuğba Özerk'ten Nusret'e bomba gönderme: Kolpacı 75 kuruş yardım yapmıyor Sağlık Bakanı Koca, İstanbullulara güzel haberi verdi: Vaka artış hızı kontrol altına alındı Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap
Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi Son Dakika! Korona tedbirleri kapsamında dün 20.00'de ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi         
09:57
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
08:02
İzmir'de soba faciası! Gazdan zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı İzmir'de soba faciası! Gazdan zehirlenen baba öldü, oğlu yaralı         
04:41
İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı         
00:04
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi Sokak kısıtlamasına dakikalar kala yasa boğan ölüm! Baba, 18 yaşındaki oğlunun cenazesi başında sinir krizi geçirdi         
21:47
Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı Uyuşturucu kullanmak için girdiği inşaatta 4 metrelik çukura düşen genç kadının sigara isteği herkesi şaşırttı         
20:46
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu         
16:43
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf         
14:50
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 10:10:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Karaloğlu: "Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei