Vali Kırbıyık Keşan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Kırbıyık Keşan'da incelemelerde bulundu

02.06.2022 13:31
Vali Kırbıyık Keşan'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaret programına kurulum süreci devam eden Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi bölgesinde incelemelerde bulunarak başladı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırbıyık, daha sonra Kaymakamlık binasına geçerek hizmet birimlerini gezip personel ile tanıştı.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonunda ilçe ile ilgili brifing alarak değerlendirme toplantısına katılan Kırbıyık, burada talep ve sorunları dinledi.

Toplantının ardından Keşan Aşevine geçerek incelemelerde bulunan ve bilgi alan Kırbıyık, esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet edip hayırlı işler diledi.

Keşan Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapılacak Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katılan Kırbıyık, ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Kırbıyık, Gökçetepe Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek programını sonlandırdı.

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Edirne Valisi Kırbıyık İl Genel Meclisini ziyaret etti Edirne Valisi Kırbıyık İl Genel Meclisini ziyaret etti Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti Vali Kırbıyık Trakya Üniversitesini ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Kırbıyık Keşan'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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