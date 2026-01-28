Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

28.01.2026 11:34
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın anne ve babasını ziyaret ederek, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğunu vurguladı.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ve annesi Hanife Baysan'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesiyle yakından ilgilenen Vali Makas ve eşi, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, şehit Ufuk Baysan'ın aziz hatırası yad edilirken, şehit ailesinin her zaman devletin ve milletin emaneti olduğu vurgulandı.

Mehmet Makas, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, şehit ailelerine duyulan minnet ve vefanın altını çizdi. Mehmet Makas, eşi Elif Makas, Ramazan ve Hanife Baysan'a sağlık, huzur ve uzun ömür temennilerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Vali Makas şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
