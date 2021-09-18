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Vali Makas: "Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız" - Son Dakika

Vali Makas: "Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız"

18.09.2021 13:32
Vali Makas:

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız" dedi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız" dedi.

Vali Mehmet Makas, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bu ülkenin bütünlüğü için canını, bedenini, ruhunu ortaya koyan kahraman gazilerimiz, 19 Eylül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk ordusunun kahramanlığının taçlandığı gündür. Bugün bu topraklarda ay yıldızlı al bayrağımız dalgalanıyorsa çocuklarımız yarınlara umutla bakabiliyorsa bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Arif Nihat Asya der ki 'şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz.' Gazilerimiz canı pahasına vatanını koruyan kahramanlarımızdır. Gazilerimiz ve aileleri milletimizin gönlünde her zaman müstesna bir yerdedir. Sakarya Zaferinden sonra TBMM'nin Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve mareşal unvanını vermesi milletimiz tarafından gazilerimize gösterilen takdirin ve sevginin nişanesidir. Gazilerimizin iyi şartlarda huzur ve sağlık içinde yaşamlarını sürdürmeleri için devletimiz, elinden geleni yapmaktadır. Erzincan'da yaşayan gazilerimizin sorunlarının çözümü noktasında Valiliğimiz büyük gayret göstermektedir. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerimizin ve değerli ailelerinin yanında olmaya devam edecektir.

Türk Milleti sizlere vefa borcunu unutmayacaktır. Vatan savunmasında gösterdiğiniz kahramanlık, asırlar geçse de milletimizin kalbinden, zihninden silinmeyecektir. Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız. Siz kahraman gazilerimiz, vatanımızın bekası için yaptığınız fedakarlıklar ve hizmetler için ne kadar övünseniz azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan savunmasında şehitlik mertebesine yükselen tüm vatan evlatlarını rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyorum." - ERZİNCAN

Vali Makas: Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız

19 Eylül Gaziler Günü, Erzincan, Eylül, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Makas: 'Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Makas: "Ülkemizin huzuruna kastedenlere karşı tek yürek olan gazilerimizin kahramanlıklarını nesilden nesile aktaracağız" - Son Dakika
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