Vali Mantı ve Emniyet Müdürü Kolcu sürücüleri broşürlerle bilgilendirdi

Aksaray'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması kapsamında trafikte yaya geçitlerine dikkat çekmek ve yaya geçiş bilincini oluşturmak için programa katılan Vali Ali Mantı ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu, sürücülere broşürler dağıtarak bilgilendirdi.



İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla trafikte öğrencilerle birlikte uygulama ve sürücülere yönelik bilgilendirme yapıldı. Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile birlikte araç sürücülerini durdurarak bilgilendirme broşürü dağıttı. Öğrenciler ise ellerinde pankartlarla yaya güvenliği ve yaya önceliğine dikkat çekti.



Programla ilgili bir açıklama yapan Aksaray Valisi Ali Mantı, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın programı gündemde tutmak, canlı tutmak, vatandaşımızı yaya geçitlerine alıştırmak, yaya geçitlerini daha rantabl kullanmak amacıyla zaman zaman İçişleri Bakanlığımızın yaptığı tekrarları ülke çapında yapıyoruz. İnşallah trafik kurallarını ülkemize tam yerleştirdiğimiz takdirde gerek vatandaşımızın can ve mal güvenliği, gerek hayatın daha anlamlı hale gelmesi için büyük çabalar sarf etmemiz lazım. Bunun için de hep birlikte, beraber devlet olarak, idare olarak, vatandaşlar olarak özellikle ve özellikle yeni yetişen nesiller ve öğrencilerimizin trafik kurallarını tam manası ile öğrenmesi ve içimize sindirmemiz lazım. Bunun için biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlığımız her türlü fedakarlığı yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız, jandarmamız bu konuda üzerine düşen görev ve hassasiyetleri fazlasıyla yapıyor. İnşallah bunu vatandaşlarımızla beraber hep birlikte yaptığımız taktirde daha anlamlı hale gelecek. Bundan böyle inşallah böyle inşallah yine öncelik hayatın, öncelik yayanın programları zaman zaman tekrarlanacak" dedi.



İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ise, "Kara yolları Trafik Kanununun, 'Yayanın uymakla hükümlü olduğu ışıklı işaretlerin bulunmadığı geçiş ve kavşaklarda yayalar yaklaşan aracı uzaklık ve hızını göz önüne alarak yaya geçidini kullanmak zorundadırlar' hükmü kaldırılmış, öncelik tamamen yayalara verilmiştir. Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarımızda geçen yıl yaklaşık olarak bin 700 hayatı kaybettiğimiz göz önüne alındığında mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, konuyla ilgili farkındalık artırılması ve tüm sürücülere davranışın kazandırılması önemli bir hale gelmiştir" şeklinde konuştu.



Uygulamaya katılan öğrenciler ise trafikte öncelik hakkının yayaların olması gerektiğini belirterek ellerindeki pankartlarla uygulamaya destek verdi. - AKSARAY