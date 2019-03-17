Son Dakika Haberleri: Vali Masatlı'dan 18 Mart Mesajı

Vali Masatlı'dan 18 Mart Mesajı

7 dakika önce

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Masatlı'dan 18 Mart Mesajı, System.String[]
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Masatlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Çanakkale zaferiyle milletimiz; vatan sevgisini, cesaretini, azmini, kahramanlığını ortaya koymuştur. İnsanımız, sahip olduğu yüksek ahlak ve medeniyet anlayışının yansıması olarak Çanakkale Savaşında düşmanından bile esirgemediği şefkat ve merhametiyle savaşın da bir hukuku olduğunu tüm insanlığa göstermiştir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur" sözlerinde ifadesini bulan bu zafer, aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır.

Milletimiz bu zaferi bize armağan edenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmak bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcudur.

Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum" - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

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