Vali Masatlı, Hanak İlçesini Ziyaret Etti

İlçe ziyaretleri kapsamında Hanak İlçesine giden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti.

İlçe ziyaretleri kapsamında Hanak İlçesine giden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret etti.



Kaymakam Mehmet Naim Gül ve Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya'dan, ilçede ki yatırımlar, projeler ve hizmetler hakkında bilgi alan Vali Masatlı daha sonra ilçe esnafları ziyaret etti.



Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Masatlı, karşılaştığı Hanaklı vatandaşlarla da sohbet etti. Girdiği çay ocağı ve kahvehanelerde Hanaklı vatandaşlarla sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, "Hanak bizim şirin ilçemiz. Burada ki insanlarımız vatanına, milletine bağlılığını her zaman sürdürmüştür. Biz millet olarak, bin yıldır bu topraklarda kardeşlik, birlik ve beraberlik hukukumuzu yaşatmışız. Bundan sonra da birliğimizi beraberliğimizi aynı şekilde sürdürmek için gayret sarfedeceğiz. Bu dünya kimseye baki kalmıyor ama insanlar geride bıraktıklarıyla anılıyor. Dolayısıyla biz çalışmak için buraya Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle görevlendirildik. İnşallah, sevgili Hanaklılara en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.



Vali Masatlı, daha sonra mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Muhtarlarla tanışmak, köylerin sorunlarını birebir dinlemek için toplantı düzenlediğini söyleyen Masatlı, "Devletimizin en üst kademesinden en alt kademesine yani valisinden, kaymakamına, kurum müdürlerinden muhtarlara kadar hepimiz el birliğiyle Ardahan'ımızın, Hanak ilçemizin her noktasına, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet edeceğiz. Bizleri devlet buradaki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermemiz için gönderdi. Devletimiz ve kurumlar vatandaşlar için vardır. Eğer vatandaşımız ve insanımız varsa bizler bir anlam ifade ediyoruz. Burada hepimiz devletin bir görevini üstlenmiş durumdayız. Bu nedenle vatandaşa hakkıyla hizmet etmek birinci görevimizdir. Muhtarlarımız da yine devletin temsilcisidir. Köylerin ve vatandaşların dertlerini ve sorunlarını bizlere ulaştırmaktan birinci derece sorumludurlar. Bu noktada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve en üst seviyede karşılanması için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemimizle 'insan odaklı, insanın ihtiyaçlarını karşılamayı merkeze alan' bir yönetim anlayışı yerleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlayışını valilerimiz, kaymakamlarımız ve en sonunda muhtarlarımız esas alacak ve herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.



Vali Masatlı daha sonra, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Sağlık merkezini de ziyaret ederek, çalışmaları, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı ve görevli personele başarılar diledi.



Toplantılarını bitiren Vali Masatlı, 2015 yılında Hakkari'de Şehit olan Bordo Bereli Uzman Çavuş Caner Çelik'in, Serinkuyu köyünde oturan ailesini ziyaret ederek, Şehidin annesi İsmigül Çelik ve babası Bahattin Çelik ile bir süre sohbet etti ve acılarını paylaştı. - ARDAHAN

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