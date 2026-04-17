Vali Masatlı’dan okullara güvenlik odaklı ziyaret

17.04.2026 10:02
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, okullarda güvenlik önlemlerini yerinde inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz ile birlikte kentteki çeşitli okulları ziyaret ederek eğitim güvenliği konusunu yerinde değerlendirdi. Öğrenciler ve öğretmenlerle buluşan Masatlı, özellikle son dönemde yaşanan olayların ardından alınan önlemleri yakından inceledi.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Vali Mustafa Masatlı, Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi, Hatay Ortaokulu ve Sümerler Ortaokulu’nu ziyaret ederek eğitim ortamlarını yerinde gözlemledi.

Ziyaretler kapsamında sınıfları gezen Masatlı, öğrencilerle birebir ilgilenirken öğretmenlerin talep ve önerilerini de dinledi. Özellikle son dönemde farklı illerde yaşanan okul güvenliği olaylarının ardından Hatay’daki tedbirlerin artırıldığı ifade edildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN GÜVENLİĞİ BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ”

Vali Masatlı, okullarda giriş-çıkış kontrollerinden güvenlik personeli koordinasyonuna kadar birçok alanda ek tedbirlerin alındığını belirtti. Emniyet birimleriyle sağlanan iş birliğinin önemine dikkat çeken Masatlı, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Deprem sonrası toparlanma sürecindeki Hatay’da eğitimin güvenli şekilde sürdüğünü ifade eden yetkililer, yapılan ziyaretlerin hem moral hem de güven ortamını güçlendirdiğini belirtti.

Haber: Hüseyin Zorkun

