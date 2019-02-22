Vali Memiş'in Çabaları İlk Meyvesini Verdi

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Kangal Köpeklerinin Güneydoğulu Rakibi Kurtboğan, 50 Bin Liraya Satılıyor

Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı