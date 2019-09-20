Son Dakika Haberleri: Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti

2 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya'daki Kore Gazilerini ziyaret etti.

Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti, System.String[]

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Kütahya'daki Kore Gazilerini ziyaret etti.


Vali Toraman Kore Gazisi Ali Kıran ile Evliya Çelebi Devlet Hastanesinde tedavi gören Kore Gazisi Hüseyin Tırpan'ı ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.


Şehit aileleri ile gazileri her fırsatta ziyaret ettiğini dile getiren Vali Dr. Ömer Toraman, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.


Vali Toraman'a, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan de eşlik etti. - KÜTAHYA

19 Eylül Gaziler Günü, Ali Kıran, Kütahya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziler Günü töreninde sunucu öğretmene başörtü protestosu
Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 14:02:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Ömer Toraman, Kore gazilerini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]