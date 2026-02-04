Vali Özkan\'dan bağımlılıkla ilgili ortak mücadele vurgusu

Manisa Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu heyeti, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, bağımlılıkla mücadelede kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve ailelerin ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Manisa Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu heyeti, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret ederek platformun kuruluş amacı, hedefleri ve il genelinde yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette konuşan Platform Başkanı ve 24. Dönem Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, platformun kamu kurumları, genel paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulduğunu belirterek, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi, önleyici çalışmaları yaygınlaştırmayı ve özellikle çocuklar ile gençleri korumaya yönelik ortak bir mücadele zemini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2026 yılının "Bağımlılıkla Mücadelede Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesine yönelik açıklamalarını hatırlatan Yurttaş, Manisa'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla platformun hayata geçirildiğini ifade etti.

Bağımlılığın artık yalnızca bireysel bir sorun olmaktan çıkarak aile yapısını, eğitim hayatını ve toplumsal huzuru doğrudan etkileyen çok boyutlu bir sosyal sorun haline geldiğini vurgulayan Yurttaş, mücadelenin eğitimden aileye, gençlik çalışmalarından sosyal destek mekanizmalarına kadar geniş bir alanda iş birliğiyle yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Platformun hedeflerine ilişkin bilgi veren Yurttaş, okullarda farkındalık ve önleyici eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması, gençlerin spor, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarına yönlendirilmesi, manevi ve değerler temelli eğitimlerin artırılması ile kurumlar arası düzenli istişare ve veri paylaşımının sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Vali Vahdettin Özkan ise zararlı maddelerin günümüz dünyasında en büyük toplumsal risklerden biri haline geldiğini ifade ederek, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedavi ve rehabilitasyonla sınırlı kalamayacağını, esas mücadelenin önleyici politikalarla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Vali Özkan, hedef kitlenin sadece bağımlılıkla karşılaşmış bireyler değil, henüz riskle karşılaşmamış tüm çocuklar ve aileler olması gerektiğini vurgulayarak, bu kapsamda ulusal düzeyde yürütülen bağımlılıkla mücadele eylem planlarının Manisa'da da Manisa Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planı aracılığıyla uygulandığını kaydetti.

Mücadelenin arz ve talep boyutlarıyla birlikte çok yönlü ele alınması gerektiğini belirten Vali Özkan, emniyet, jandarma ve adli makamların arzın kontrolü noktasında yoğun çalışmalar yürüttüğünü, talebin azaltılmasında ise okul yöneticileri, öğretmenler, aileler ve sivil toplumun aktif rol almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Her bireye ulaşmayı hedefleyen geniş bir iş birliği ağına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Özkan, sınıf öğretmenlerinden aile hekimlerine kadar uzanan bir koordinasyonun, toplumsal farkındalık ve erken müdahale açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Vali Özkan, bağımlılıkla mücadelede arz ve talebin kontrolü ile rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinin mücadelenin temel ayakları olduğunu sözlerine ekleyerek, platformun çalışmalarının Manisa'da güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturacağına inandığını söyledi.

Ziyaret, il genelinde bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülebilecek çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - MANİSA