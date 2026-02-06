Vali Özkan'dan Deprem Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Vali Özkan'dan Deprem Mesajı

Vali Özkan\'dan Deprem Mesajı
06.02.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, depremlerin yıl dönümünde afet risklerinin azaltılmasının önemini vurguladı.

MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, afet risklerini azaltmanın ve güvenli yapılaşmanın ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Depremlerin milletin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını vurgulayan Özkan, "Milletçe yaşadığımız bu büyük felaket, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu bizlere acı bir tecrübeyle göstermiştir" dedi.

Güvenli yapılaşmanın önemine dikkat çeken Vali Özkan, "6 Şubat depremleri, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve mevcut yapı stokunun ivedilikle iyileştirilmesinin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Afetleri tamamen engellemek mümkün olmasa da bilimsel temelli planlama, etkin denetim mekanizmaları ve doğru uygulamalarla can ve mal kayıplarını asgariye indirmek mümkündür" açıklamasında bulundu.

Manisa'da yürütülen çalışmalara da değinen Özkan, "Bu bilinçle ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Risk analizleri bilimsel veriler, akademik çalışmalar ve teknolojik altyapı esas alınarak yapılmakta, her ilçemizin kendine özgü risk profiline göre önceliklendirilmiş eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Özkan, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimizle güçlü bir koordinasyon anlayışı içinde hareket ediyor, önleyici tedbirleri merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yürütülen risk azaltma çalışmalarının sahadaki somut ve olumlu sonuçları görülmektedir" dedi.

Afetlerle mücadelede toplumsal bilincin önemine dikkat çeken Vali Özkan, "Başarı yalnızca yapısal önlemlerle değil; kurumlar arası güçlü iş birliği, ortak akıl, toplumsal farkındalık ve vatandaşlarımızın sürece aktif katılımıyla mümkündür. Afet bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, dirençli bir toplumun temelini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Özkan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla daha güvenli ve daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Güvenlik, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Özkan'dan Deprem Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 24 kişi öldü, 100 kişi yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:01:35. #7.11#
SON DAKİKA: Vali Özkan'dan Deprem Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.