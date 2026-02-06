Vali Özkan\'dan Deprem Mesajı

MANİSA (İHA) – Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, afet risklerini azaltmanın ve güvenli yapılaşmanın ertelenemez bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Depremlerin milletin hafızasında silinmeyecek izler bıraktığını vurgulayan Özkan, "Milletçe yaşadığımız bu büyük felaket, afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu bizlere acı bir tecrübeyle göstermiştir" dedi.

Güvenli yapılaşmanın önemine dikkat çeken Vali Özkan, "6 Şubat depremleri, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve mevcut yapı stokunun ivedilikle iyileştirilmesinin ertelenemez bir sorumluluk olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Afetleri tamamen engellemek mümkün olmasa da bilimsel temelli planlama, etkin denetim mekanizmaları ve doğru uygulamalarla can ve mal kayıplarını asgariye indirmek mümkündür" açıklamasında bulundu.

Manisa'da yürütülen çalışmalara da değinen Özkan, "Bu bilinçle ilimizde İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Risk analizleri bilimsel veriler, akademik çalışmalar ve teknolojik altyapı esas alınarak yapılmakta, her ilçemizin kendine özgü risk profiline göre önceliklendirilmiş eylem planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret eden Özkan, "Kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve üniversitelerimizle güçlü bir koordinasyon anlayışı içinde hareket ediyor, önleyici tedbirleri merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yürütülen risk azaltma çalışmalarının sahadaki somut ve olumlu sonuçları görülmektedir" dedi.

Afetlerle mücadelede toplumsal bilincin önemine dikkat çeken Vali Özkan, "Başarı yalnızca yapısal önlemlerle değil; kurumlar arası güçlü iş birliği, ortak akıl, toplumsal farkındalık ve vatandaşlarımızın sürece aktif katılımıyla mümkündür. Afet bilincinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, dirençli bir toplumun temelini oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Özkan, "Devletimiz tüm imkanlarıyla daha güvenli ve daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MANİSA