Vali Pehlivan 2018 Yılını Değerlendirdi

Vali Ali Hamza Pehlivan 2018 yılı yatırımları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan 2018 yılı yatırımları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda 2018 yılı içerisinde Bakanlıklardan sağlanan kaynaklar, İl Özel İdare bütçesi, yatırımcı bölge kuruluşları, DOKAP ve KUDAKA'dan temin edilen proje destekleri ile ilimiz genelinde ulaşım, altyapı, eğitim, sağlık, tarım, kültür, spor, güvenlik gibi birçok alanda toplam 166 ana projenin devam etmekte olduğunu bildiren Vali Pehlivan, yatırımların toplam bedelinin 3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.



Bu bağlamda 2018 yılında tamamlanan projeleri anlatan Vali Pehlivan İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 2018 yılı içerisinde 559 noktada çalışma gerçekleştirildiğini ifade ederek, bahse konu yatırımların 25 milyon 643 bin 161 lira toplam bedele sahip olduğunu söyledi.



2018 yılı içerisinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) programı kapsamında il genelindeki köylerin köy içi asfalt/parke, İçme suyu ishale hattı, kanalizasyon şebeke hattı gibi alt yapı ve üst yapı çalışmaları için toplam 13 Milyon 200 Bin TL ödenek kullanıldığını belirten Vali Pehlivan açıklamalarına şu şekilde devam etti: "İlimizde 2018 yılı içerisinde devam eden ve tamamlanan yatırımları son durumları itibariyle başlıklar halinde sıralayacak olursak; Bayburt İli Arpalı Beldesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı yeni kışla alanı toplam 3 bin 114 dönüm üzerine inşa ediliyor. Halihazırda Hazine'ce tahsis edilen alan: bin 580 dönüm. Bu alanın kamulaştırılan kısmı 27,5 dönüm şeklinde. Toplam olarak bin 607 dönüm alanda çalışmalar devam ediyor. Kışla için tahsis edilmesi gereken alan 704,8 dönüm olmakta birlikte kamulaştırılması gereken alan da 815,8 dönüm. Toplam: bin 520 dönüm daha çalışmaların gerçekleştirildiği alana eklenecek. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan ayında Acele Kamulaştırma Kararı alınmış olup, bu çalışmalar için 6 milyon 582 bin 797 lira Özel İdare hesaplarına aktarılmıştır. Komando kışlamızın İmar Planı Çalışması ve Kamulaştırma Çalışmaları Bayburt Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Mevcut Kışla alanı içerisinde yapımına başlanan prefabrik komando tabur binası tamamlanmıştır. 2020 yılına kadar 16 ay boyunca 300 kişi bedelli askerlik görevini ilimizde ifa edecektir."



Vali Pehlivan şu açıklamalarda bulundu:



"Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın altyapı ihalesi 16 Ocak 2018 tarihinde 175 Milyon TL bedelle gerçekleştirildi ve temeli 13 Haziran'da atıldı. İllerimizin sosyo ekonomik gelişimine çok önemli katkılar sunacak olan projenin planlandığı gibi 2020 yılında tamamlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde yürütülmekte olan Yakupabdal Tabiat Parkı Yönetim Planı hazırlanarak onaylandı. 2017 yılında peyzaj uygulama projeleri yaptırılmış olup, 2018 yılında inşaat projesi 6 milyon 549 bin TL bedelle ihale edilerek inşaat çalışmalarına bu yıl içerisinde başlandı. Proje çalışmaları yüzde 40 seviyelerinde devam etmektedir. Projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Kop Dağı Müdafaası Tarihi Alanı Milli Parkı Uzun devreli gelişme planı 2018 yılı içerisinde onaylandı. 2018 yılında bu kapsamda alanda Panoromik Müze, Savaş Simülasyon Merkezi, Şehitliklerin Tespiti ve İhyası, Anıtın İhyası, Muharebe İzleme Merkezlerinin yapımı, Kır Lokantası ve Mescit projelerinin hazırlanması 640 bin 504 lira bedelle ihale edilmiş olup projeler tamamlanmış durumdadır. Gelecek yıl sağlanan ödenekler nispetinde proje uygulamaya konulacaktır. Bayburt Üniversitesi bir gurur tablosu olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2008 yılında kurulan üniversitemizin öğrenci sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada yaklaşık 13 bin öğrenci Bayburt üniversitemizde eğitimini sürdürüyor. Artan öğrenci sayısının yanı sıra öğretim elemanı sayısında da önemli ilerlemeler kaydedilmiş vaziyette. Üniversitemiz bu anlamda sadece nicelik olarak değil ortaya koyduğu nitelikli proje ve faaliyetlerle de ilimize değer katıyor. Bu anlamda Bayburt Valiliği olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlamakla birlikte üniversitemizin ilgili kurum ve kuruluşlarımız, esnafımız, çiftçimiz ve sanayicilerimizle gerçekleştirdiği iş birliğinin geliştirilmesi ve artırılmasını da çok önemli buluyoruz. Nitekim ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, bizzat Sayın Rektörümüzle kurduğumuz koordinasyon çerçevesinde bir çok konuda ortak düşünceler ortaya koyma ve hayata geçirme imkanımız oldu. Bunlardan birisi Organik Tarım alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'müz bünyesinde Organik Tarım ve Hayvancılık konusunda çalışmalar yürütürken üniversitemizin de bu konuyu tema olarak seçmiş olması ve ilgili birimler arasında işbirliği sağlanması güzel meyveler vermeye başladı. Bundan sonrada vermeye devam edecek. Benzer şekilde Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği konusunda her ne kadar ilimizde sanayi yatırımları mütevazi düzeylerde de olsa bunun modernizasyonu ve gelişmesi konusunda ilgili akademisyenlerimizin dükkan dükkan gezdiklerine tanık olduk. Baberti Külliyesi'nde oluşturulan yeni yaşam alanları, derslikler, spor salonları, kütüphane, fakülte binaları ve öğrenci yurtlarıyla üniversitemiz tam anlamıyla bir eğitim merkezi haline dönüşüyor. Tüm bu çalışmalar yapılan yatırımlarla birlikte üniversitemizin gelişimini daha da hızlandıracaktır. Dolayısıyla ilimizde bu gelişimden doğrudan doğruya pozitif olarak faydalanacaktır. Sağlık alanında yaklaşık 20 Milyon TL proje bedelli içerisinde Bayburt 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi şeklinde 5 birimin yer aldığı 2 projemiz tamamlanmış olup hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılı Eylül ayında başlayan yaklaşık 80 Milyon TL maliyetli 200 yataklı Yeni Devlet Hastanemizin yapımı devam etmektedir. İnşaatı yaklaşık yüzde 60 seviyelerine ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde hastanemizin tamamlanması planlanmaktadır. Demirözü ilçemizin Sentetik Zeminli Çim Sahasına soyunma odası ve 500 kişilik tribün yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına baharda başlanacak. Kop Dağı Kayak Tesisimizdeki liftin halat ve mekanik sistemleri yenilendi, günübirlik tesisimizde yenileme ve bakım onarımla kafeterya hizmeti sunulmaya başlandı yine kop kayak tesisimize 2 araç kapasiteli snowtrak garajı yapıldı. Tabiki spor faaliyetlerinden bahsetmişken Bayburtsporumuzu unutmamak gerekir. Zor bir süreçten geçerek bugünlere ulaşıldı. Sezon başlangıcında Bayburt Grup sponsorluk desteğini sonlandıracağı zaman kendilerine şimdiye kadar sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek yeniden bir yapılanma süreci içerisine girdik. Yönetimi, teknik kadrosu ve oyuncularıyla kısa sürede Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübümüz bünyesinde bir takım oluşturduk. Gelinen süreç itibariyle takım çok iyi bir başarı trendi yakaladı, bütün Bayburtlulara yansıyan bir sinerji oluşturdu. Şehrimizdeki futbol tutkusu ve şampiyonluk özlemi de buna ilave olunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri'nin tek namağlup unvanlı takımı olarak 39 puanla lider olarak yoluna devam ediyor. Beklentimiz, hedefimiz bu serüvenin şampiyonlukla taçlandırılmasıdır. Bu toplantımız vesilesiyle de ben daha önce de yaptığımız çağrıları yinelemek istiyorum. Bu takım Bayburt'un ve bütün Bayburtluların takımıdır. Bugüne kadar destek sağlayan herkese teşekkür ediyor, İlimizde ya da dışarıda yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Katkının büyüğü küçüğü olmaz. Parasal destek sağlamak, kombine satın almak veya bilet alarak maça gitmek yoluyla herkes imkanı nispetinde Bayburtspor'a sahip çıkmalı. İlin Valisi olarak ben de başından beri gerekli desteği sağlama gayreti içerisindeyim. Hemşerilerimizin imkanları ölçüsünde destek sağlaması hem takımımıza destek anlamında hem de ilimizi temsil eden bir markasına sahip çıkmanın göstergesi olarak hepimizi ziyadesiyle memnun edecektir. Sezonun ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayan takımımızı, teknik heyetten, yönetime, futbolcu kardeşlerimizden taraftarlara kadar emeği geçen herkesi kutluyor, ikinci yarıda şampiyonluk yolunda üstün başarılar diliyorum. Tabi bu noktada Bayburt Kalesi'nden bahsetmişken hikayelerinde "Parasarın Bayburt Hisarı" şeklinde çok açık bir ifadeyle Bayburt ilimizi işaret eden Dede Korkut'tan da bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Dede Korkut, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi. Bu karar, Dede Korkut'a, adına 1995 yılından beri uluslararası niteliği olan kültür sanat şenlikleri düzenleyerek sahip çıkan ilimiz açısından son derece önemli bir gelişme oldu. Bu kararla birlikte geçmişte yapılan faaliyetlerin kapsamını daha da genişleterek ve bu faaliyetleri yılın bütününe yayarak Dede Korkut'u gelecek nesillere taşıma konusunda çalışmalarımız olacak. Hepimizin bildiği gibi ilimizde 1995 yılından bugüne Dede Korkut adına düzenlenen kültür ve sanat şölenleri var. Karar doğrultusundan şenliklerin ulusal ve uluslararası boyutu daha da genişleyecektir. Çünkü Dede Korkut Türk Dünyası'nın ortak değeri olmakla birlikte UNESCO'nun bu kararıyla insanlığın ortak değeri olarak kabul edilmiş ve tescillenmiştir. Bu dosyada Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan birlikte çalıştı. Bundan sonraki etkinliklerde de bu üç ülke ve etrafında Türk Dünyası devletleri ile dünyanın diğer ülkelerine de yayılacak şekilde faaliyetler yapılması uygun olacaktır. Dede Korkut adına Bayburt Üniversitemiz bünyesinde bir araştırma merkezi var. Bu çalışmaları bir adım daha öteye taşımak adına yeni araştırma projeleri gerçekleştirilmesi, Dede Korkut hikayelerinin yayınlarının çoğaltılması ve görsel anlamda da mekanlar oluşturulması gerekiyor. Bu konuda hayata geçirilecek faaliyetlerle ilgili olarak başta Kültür Turizm Bakanlığımız olmak üzere işin uzmanı profesyonel kili ve kurumlardan destek almayı, çalışma grupları oluşturmayı da planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Dede Korkut Obası projesini güdümlü proje şeklinde kurul olarak kabul ettik. İnşallah önümüzdeki yıl Dede Korkut Obası'nı kurmaya başlayacağız. Bu oba içerisinde Dede Korkut destanlarını andıracak yapılar, çadırlar, ata sporlarının icra edilebileceği alanlar yer alacak. Bu projeleri düzenlenecek etkinliklerle desteklemek suretiyle Bayburt ile özdeşleşmiş olan Dede Korkut destanlarını, hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek gibi kahramanları tanıtma gayreti içerisinde olacağız. 2019 yılında bunun somut adımlarını inşallah hep beraber göreceğiz. Yaklaşık 11 Milyon TL yatırım bedelli Polis Eğitim Merkezimizin 750 Öğrencilik Yurt İnşaatı 2018 yılı içerisinde tamamlandı. Binamızın gerekli tefrişat işlemleri de tamamlanmış olup, 2019 yılı Ocak ayı içerisinde eğitim merkezimiz için 750 öğrenci planlaması yapılmıştır. Yeni yapılan yurt binamızın da içerisinde yer aldığı Polis Eğitim Merkezi Kampüs alanını içine alan çevre güvenlik duvarı da 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır." - BAYBURT

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Temizlikçi Kadın Boş Çikolata Kutusunu Aldığı İçin 16 Yıldır Çalıştığı Kurumdan Tazminatsız Kovuldu

Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı