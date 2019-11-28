Vali Pehlivan'dan Katran Ortaokulu ve Gençlik Merkezi'ne ziyaret

Şırnak Valisi Hamza Pehlivan, Cizre'de Katran Köyü Ortaokulu ve Cizre Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan beraberindeki heyet ile birlikte Cizre'ye bağlı Katran Köyü Ortaokulu'nu ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindekileri okula girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, köy muhtarı Halil Can, Okul Müdürü Hakim Caner, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar karşıladı. Okul içerisinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım'dan bilgiler alarak tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, öğrencilere tavsiyelerde bulunup, derslerinde başarılar dileyerek, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ile birlikte öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.



Bir müddet okulu gezen Vali Pehlivan, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle kısa toplantı gerçekleştirdi.



Vali Pehlivan çinileri yakından inceledi



Cizre Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Pehlivan'ı Cizre Gençlik Spor Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Nurettin Kömür, usta öğreticiler ve kursiyerler karşıladı. Vali Pehlivan, Gençlik Merkezi Müdürü Kömür'den kurslar hakkında bilgi aldı. Akabinde Gençlik Merkezi'ndeki el sanatları ve çini eğitimi atölyesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, burada kursiyerlerin yapmış olduğu çinileri yakından inceleyip çinilerin yapılışı ve motifleri hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.



Vali Pehlivan daha sonra Gençlik Merkezi tarafından oluşturulan genç gönüllüler grubunun şarkılarını dinledi.



Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyaretlerinde, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Çetin eşlik etti. - ŞIRNAK