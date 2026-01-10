Vali Şahin'den Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Vali Şahin'den Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2026 15:18
Kilis Valisi Şahin, gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve 10 Ocak'ı kutladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, gazeteciliğin çağın en dinamik müstesna mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Basının toplumun gözü, gazetecilerin ise kamuoyunun sesi ve vicdanı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan gazeteciler, tarafsızlık, objektiflik, doğruluk, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi temel değerleri gözeterek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu yönüyle gazeteciler vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında ulaşmasını sağlayan önemli bir kamu hizmeti taşımaktadır. Kamuoyunun vicdanını temsil eden, zor şartlar altında büyük bir özveriyle görev yapan, şehrimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek çözümüne katkı sunan, fedakar çalışmalarıyla ilimize değer katan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

