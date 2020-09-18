Son dakika haber: Vali Günaydan'dan 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ve mareşallik rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümü ile bu cennet vatanı, şanlı bayrak için büyük kahramanlıklar gösteren gazilerin Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletin şanlı tarihinin kahramanca verilen mücadelelerle dolu olduğunu vurgulayan Günaydın, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır aziz milletimizin kahraman evlatları, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış, bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır." ifadelerini kullandı.

Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesini, şehit ve gazilerin verdiği büyük mücadeleye borçlu olduğumuzu aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Vatanımız, bayrağımız, ezanımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna çıkılan yolda geri dönmeyi düşünmeyen kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın gerçek sahipleridirler. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir şerefle görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız, aziz şehitlerimizle birlikte gurur kaynağımız, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simge ve zirve isimleri olmuşlardır. Şehit ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emaneti muhafaza ve müdafaa etmek adına, canını ve malını derin bir teslimiyet ile siper etmekten çekinmeyen bir milletin evlatları olarak, şanlı bayrağımızı sonsuza dek şerefle dalgalandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."