Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Mülki İdari Amirleriyle Bir Araya Geldi

Vali Şentürk, Mülki İdari Amirleriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Mülki İdari Amirleriyle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, mülki idare amirleriyle bir araya geldi.

Vali Şentürk, Polisevi'nde, Bilecik'te görev yapan vali yardımcıları ve kaymakamların katıldığı yemekte, tüm mülki idare amirlerinin günlerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Mülki idare amirlerinin, yurdun farklı yerlerinde hizmet için görev yaptığını ifade eden Vali Şentürk,"Kamu hizmetlerinin kalitesi idarecilerin gayretine ve başarısına bağlıdır. Biz idareciler, görev yaptığı yere faydalı olabilmek için var gücüyle çalışan insanlarız. Dolayısıyla, yürüttüğümüz çalışmalarda temel hedefimiz insan olmalı. Mülki idare amirlerimiz, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmektedir"dedi . - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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