Vali Şentürk'ten Hastalara Moral Ziyareti

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.



İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve diğer yetkililer tarafından Müdürlük önünde karşılanan Vali Şentürk, yapımı devam eden 250 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ile sağlık teşkilatının genel çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İl Sağlık Müdürü Keskin, Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Üçkardeş ve hastane yetkilileriyle hastanede incelemelerde bulunan Şentürk, servislerde ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.



Tedavi gören çocuklarla da yakından ilgilenen Şentürk, "Buraya insanlar şifa bulmak için geliyor. Doktorlarımızın moral ve motivasyonu önemli. Hasta ve hasta yakınlarımızın moralleri de ne kadar yüksek olursa tedavileri de o kadar iyi olur. Son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımlar yapılıyor. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın en önemli hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

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