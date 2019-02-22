Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk'ten Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret

Vali Şentürk'ten Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret

9 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten Milli Eğitim Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinden kentin eğitimi ve öğretimi hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 eğitim vizyonu hedefleri çerçevesinde, müdürlüğün 2023 eğitim vizyonu çalışmaları hakkında da bilgi alan Vali Şentürk, "Eğitimde seferberlik başlatıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, bilinçli, kararlı ve güçlü iradeli, bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımıza yönetilebilir özgüven kazandırmalıyız. Eğitim sistemimizin aynı amaç için çalışan ve eğitimin ayrılmaz parçaları olan okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte eğitimimize yeni bir vizyon kazandıracağız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:25 Kaynak: İHA

Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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