Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret - Son Dakika

Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesindeki Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret etti.

Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük ilçesindeki Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret etti.


Vali Şentürk Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan 9 yaşındaki Onur Arıkız'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Yaman ve Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Özlem Türk ile birlikte Tekke Mahallede yaşayan Onur Arıkız'ı ziyaret eden Vali Şentürk, çeşitli hediyeler verdi.


Fanatik bir Beşiktaşlı olan Onur Arıkız'ın ailesiyle ve kendisiyle sohbet eden ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Şentürk, "Onur'u hayat dolu olarak gördüm. Devletimiz sağ olsun, bir zamanlar hiç olmayan hizmetleri şuan da veriyor. Devletimizin bütün imkanları var. Evlerde de gerekli sağlık hizmetleri veriliyor. Bunun yanında evde eğitimini devam ettiriyor. Okumayı çabuk kavradığını ve güzel resimler çizdiğini öğrendim. Eğitimine devam etmesi bizleri mutlu etti" ifadelerine yer verdi.


Küçük Onur ise ziyaretten mutlu olurken, kendisine hediye edilen kumandalı arabayla bol, bol oynadı. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması
Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi Hayatı kabusa dönen genç, 245 kilodan 120 kiloya indi

Son Dakika Haberleri
22:31 Soba patladı, ev küle döndü - Son Dakika Haber
22:22 Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar! Musul'daki ABD üssü de hedef alındı - Son Dakika Haber
22:22 Bakan Yardımcısı Kıran: "Ordu'nun geleceği çok parlak" - Son Dakika Haber
22:17 Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
21:58 Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgesiyle sokak temizledi - Son Dakika Haber
21:39 Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 23:01:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Şentürk'ten minik Onur'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]