Kayserili sanatçı Cüneyt Tan, Kayseri’den Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Gökmen Çiçek’e duyduğu sevgi ve takdiri türküye dönüştürdü. Tan’ın hazırladığı eser, kentte görev yaptığı dönemde iz bırakan Vali Çiçek’e yönelik vefa örneği olarak dikkat çekti.

KAYSERİ'DE GÖREV YAPTIĞI DÖNEMDE İZ BIRAKTI

Kayseri’de görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog, halkın içinde olması ve hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, kentte iz bırakan isimlerden biri oldu.

Görev değişikliğiyle Şanlıurfa Valiliğine atanan Gökmen Çiçek’e yönelik vefa örneklerine bir yenisi daha eklendi.

Cüneyt Tan

SEVGİSİNİ TÜRKÜYLE ANLATTI

Kayserili sanatçı Cüneyt Tan, Vali Gökmen Çiçek’e duyduğu sevgi ve takdiri bir türküyle dile getirdi. Tan’ın hazırladığı eser, Kayseri’de görev yapan ve vatandaşlarla kurduğu gönül bağıyla anılan bir yöneticiye duyulan sevginin müzikal ifadesi oldu.

KAYSERİ'DEN ŞANLIURFA'YA UZANAN VEFA

Kayseri’den Şanlıurfa’ya uzanan vefa türküsü, Gökmen Çiçek’in kentte bıraktığı izleri ve vatandaşlarla kurduğu bağı bir kez daha hatırlattı.

Bazen bir teşekkür kelimelere sığmaz, bir türkü olur. Kayseri’nin Vali Gökmen Çiçek’e vedası da bu kez notalara döküldü.