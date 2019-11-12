Son Dakika Haberleri: Vali Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor, 2 haftadır çıkışa geçti, inşallah devamı gelir"
Son Dakika Spor Vali Seymenoğlu: 'Isparta 32 Spor, 2 haftadır çıkışa geçti, inşallah devamı gelir' - Son Dakika Spor

Vali Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor, 2 haftadır çıkışa geçti, inşallah devamı gelir"

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da son 2 haftada elde edilen galibiyetler sonrasında şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıldı.

Vali Seymenoğlu:

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da son 2 haftada elde edilen galibiyetler sonrasında şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentin temsilcisi konumundaki Isparta 32 Spor'a dün sürpriz bir ziyarette bulundu.


Valisi Seymenoğlu, kulüp tesislerini gezerek, Yaklaşık 2 hafta önce kulüpte göreve getirilen, Trabzonspor'un efsane futbolcularından hemşehrisi 'Dobi Hasan' lakaplı Teknik Direktör Hasan Şengün'ü de ziyarette bulundu.


Seymenoğlu: "Isparta 32 Spor, 2 haftadır çıkışa geçti, inşallah devamı gelir"


Sürmeneli hemşehrisini ziyarette konuşan Vali Seymenoğlu, "Merkezin yanı sıra köy ve kasaba ziyaretlerimiz sürüyor. Yoğun tempomuza rağmen hocam bizi ziyaret etmek istedi. Ben de ona ve takımımıza sürpriz yapmak istedim. Isparta 32 Spor, 2 haftadır çıkışa geçti, inşallah devamı gelir. Hocama, yönetimimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.


Vali Seymenoğlu, Pazar günkü Kepez Belediyespor maçına da tüm sporseverleri karşılaşmayı izlemeye davet etti.


Şengün: "El birliğiyle takımızı başarıya ulaştıracağız"


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'na teşekkür eden Teknik Direktör Hasan Şengün, "Sürmeneli hemşehrim, Valimize bu sürpriz ziyaretinden dolayı teşekkür ederim. El birliğiyle takımımızı inşallah başarıya ulaştıracağız. Kent protokolümüzün yanı sıra, tüm vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.


Ziyaretin ardından Vali Seymenoğlu ile kulüp yöneticileri ve personel hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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