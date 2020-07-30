Vali Şıldak, bayram öncesi sürücülere uyarılarda bulundu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, sürücüleri hız, tatilcileri ise koronavürüs konusunda uyardı.

Şıldak, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul- İzmir kara yolu Balıkesir kent girişindeki trafik kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, sürücülere bilgilendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Şıldak, araçta bulunan yolculara çikolata ikram ederken İçişleri Bakanlığının başlattığı "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şıldak, bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Şıldak, Balıkesir'de trafik akışının yoğun olduğunu belirterek, "Bayrama ilişkin bütün planlamalarımızı gerçekleştirdik. Bayram öncesinden başlayan bu tedbirlerle kazasız belasız bir bayram geçmesini temenni ediyoruz. Özellikle direksiyon başına geçecek vatandaşlarımızdan ricamız o dur ki lütfen hız kurallarına bütün tedbirlere riayet ederek araç sürüşü sırasında cep telefonu kullanmayalım ve emniyet kemerlerimizi takalım." diye konuştu.

Koronavirüs vakalarının görülmeye devam ettiğini hatırlatan Şıldak, bayram süresince tedbir, mesafe ve maske kuralına uyarak toplu bayramlaşmalardan kaçınılmasını gerektiğini vurguladı.

Vali Şıldak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarılmayalım, el sıkmayalım. Kurban kesim yerlerinde, mezarlık ziyaretlerinde camilerimizde, bütün toplu alanlarda bu kurallara uyduğumuz takdirde inanıyoruz ki bütün ülke ve ilimizde vaka sayıları aşağıya düşecek, virüsün yayılma hızı azalacaktır. Bu normalleşme sürecinde kontrollü hayatın gereklerine uyulması konusunda vatandaşlarımıza çağrılarımızı yeniliyoruz."