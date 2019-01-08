Son Dakika Haberleri: Vali Şıldak, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Şıldak, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

8 dakika önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Şıldak, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Burdur Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda Yeşilay Derneği Isparta Şubesi tarafından derneğin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi. Bağımlılıkla mücadele konusunda Türkiye ve il genelindeki istatistiksel veriler incelenerek yapılması gerekenler ele alındı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede devletin bütün kademelerinin desteğinin yanı sıra halkın temsilcileri olan muhtarların bu işe gönül vermesiyle başarılacak bir konu olduğunu söyledi.

Bu konuda kolluk kuvvetlerinin güzel çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Şıldak, bütün illerde bu işin üzerine gidildiğini anlattı.

Şıldak, bağımlılıkla mücadelenin inanarak ve samimi olarak konuya ilgi gösterme meselesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Meseleyi biz sıradan bir iş olarak ele alırsak bir adım ilerleyemeyiz. Uyuşturucuda mücadele ettiğimiz şer odakları çok komplike çalışıyorlar. Burada büyük sermaye söz konusu. Terör örgütleri uyuşturucu ile besleniyor. PKK'nın en önemli gelir kalemi uyuşturucu kaynaklı. Mesele sırdan bir mesele değil, bununla biz sıradan bir asayiş olayı gibi mücadele edersek başarı sağlayamayız. İçişleri Bakanlığımız bu konuyu yakından takip ediyor, bu konuyu toplumun her kademesine yayarak ortaya konulan iradeyi vatandaşlara da yansıtmak ve sizlerden destek almak istiyoruz. Bunu yaparak bu mücadelede mesafe aldığımızı görüyoruz."

Vali Şıldak, daha sonra muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:41 Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Burdur, Güncel
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