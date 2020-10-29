Vali Sonel'den gençlere: "Tarihimizi iyi öğrenin" - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıldönümü Ordu'da kutlandı.

Pandemi dolayısıyla Valilik Binası önünde gerçekleştirilen Tebrikat Töreni saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajı okundu.

Tebrikat Töreni sonrası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, bulunduğu coğrafi konum itibariyle Türkiye'nin bir yıldız gibi parladığını belirtti. Vali Sonel, "Geçmişte olduğu gibi bugün de hem içte hem dışta hainler ne yazık ki bulunuyor. Bu nedenle bizlerin öncelikle birlik ve beraberliğimizden taviz vermememiz gerekiyor. Bu kutsal vatan topraklarında Cumhuriyet öyle kolay kurulmadı. Özellikle çocuklarımız bizim için çok değerli. Çocuklarımıza, gençlerimize vatan, bayrak, ezan, birlik ve beraberlik şuuru vermemiz çok önemli" dedi.

Gençlere "Tarihimizi iyi öğrenin" tavsiyesi

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Tuncay Sonel, "Sevgili gençler, büyük Atatürk'ün dediği gibi sizler geleceğin yıldızı, gülü, saadet pırıltısısınız. Çok çalışın, gayret gösterin, büyüklerinize saygıda, küçüklerinize sevgide kusur etmeyin. Tarihimizi çok iyi bilelim. Çünkü, geçmişi bileceğiz ki geleceğe güvenle, güçlü bakalım. Daha çok okur, daha çok bilgili olur ve çok çalışırsak eminim ki geleceğin Türkiye'si daha güçlü olacaktır" diye konuştu.

"Fitne fesat çıkaranlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Vali Tuncay Sonel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rengini şehitlerimizin kanlarından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımız uğruna nice şehitler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla birlikte yurt içinde ve yurt dışında tek bir kişi kalıncaya kadar terörle mücadeleden asla taviz verilmeyecek, terör konusu ülke gündeminden çıkacaktır. Yurt içinde ve yurt dışındaki kahramanlarımıza Ordu'muzdan selamlar gönderiyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah jandarmamızın, emniyetimizin, korucularımızın ayağına taş değdirmesin. Yurdumuzun dört köşesinde emek veren kahramanlarımızın emekleri sayesinde hayattayız. Anadolu hakikaten çok özel bir yer. Kurtuluş Savaşında nasır tutmuş elleri, yüreği tunçlaşmış, kocasının yanında kundaktaki bebeğiyle savaşa giden anaların yurdu burası. Fitne ve fesat çıkaranlara asla müsaade etmeyeceğiz. Çalışacak hür ve güçlü olacağız. Memleketin daha ileriye gitmesi için uğraşacağız. Geçmişte olduğu gibi yakın geçmişte 15 Temmuz'da yaşadık, gözünü kırpmadan canını bu toprağa, bu bayrağa, bu vatana feda edecek yiğit insanlarımız var. Anadolu yiğit anaların, yiğit evlatların yurdu."

"Ordu Ailesiyle ilimizde çıtayı daha yükseğe çıkaracağız"

Vali Sonel, konuşmasının son bölümünde ise, "Ordu'da Bakanlık yapmış değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Milletvekillerimizle, Ordu'nun içeride ve dışarda yetiştirmiş olduğu siyasetçileriyle, iş dünyasındaki, akademi dünyasındaki, tıp dünyasındaki değerleriyle kısacası kocaman 'Ordu Ailesi'yle ilimizde çıtayı daha yükseğe çıkaracağız" diyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünü bir kez daha kutladı.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ile diğer protokol mensupları, adli ve askeri personel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ORDU