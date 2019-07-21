Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti

20 dakika önce

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kazada hayatını kaybeden sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşine düşünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti, System.String[]
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kazada hayatını kaybeden sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşine düşünü için makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 6 Nisan 2009 günü Konya- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında seminere giderken hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürlüğünde görevli çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'ün düğünü için kullandığı makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Gelin arabası olarak süslenen makam aracıyla şehir turu atan Muzaffer ve Şükriye çiftini Vali Sonel düğün salonunda da yalnız bırakmayarak nikah şahidi oldu.

Çifte mutluluklar dileyen Vali Tuncay Sonel, "Allah çiftleri mesut etsin, yolları, bahtları açık olsun. Bu gece vesilesiyle bu şehrin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Muzaffer ve Şükriye çifti de jestinden dolayı Vali Sonel'e teşekkür ederken düğünlerinde davetlilerle birlikte gönüllerince eğlendi. - TUNCELİ
Hüseyin Gül, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu Diyarbakır Valiliği, HDP'nin 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingi için kararını verdi Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor 23 yıl sonra gelen telefonla kabusu yaşadı: Ne yapacağımı şaşırdım, ortada kaldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:43:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Sonel, makam aracını düğün için tahsis etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]