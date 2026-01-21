Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bayırköy belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'e ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Vali Sözer, Dilsiz'den beldedeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çekti.
Yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin şehirlerin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgulayan Sözer, misafirperverliğinden dolayı Dilsiz'e teşekkür etti.
Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Sözer, Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?