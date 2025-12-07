Vali Sözer\'den Kapaklılar Derneği Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla buluşarak, talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Sözer, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Vali Sözer, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dayanışma kültümüzü yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Vali Sözer'in dernek üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK