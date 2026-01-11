Vali Sözer Gölpazarı\'nda Esnafla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe ziyaretleri kapsamında Gölpazarı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçe merkezinde gerçekleştirilen programda çarşı ve iş yerlerini tek tek gezip, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Esnafımız ilçelerimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel direğidir. Yerel ticaretin güçlenmesi, ilçe yaşamına doğrudan katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızla birebir temas kurmak, sahadan gelen görüş ve talepleri doğrudan dinlemek bizler için son derece önemli. Bu geri bildirimler, kamu hizmetlerimizi daha etkin şekilde planlamamıza yol gösteriyor" dedi.

Gölpazarı programı kapsamında Vali Sözer'e Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç eşlik etti. - BİLECİK