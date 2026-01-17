Vali Sözer, Gübretaş Maden İşletmesini Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Söğüt işletmesini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında altın madeni işletmede sürdürülen üretim süreçleri, mevcut kapasite ve devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Yetkililerden detaylı bilgiler alan Vali Sözer, tesis bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bölge ekonomisine sağladığı katkıları değerlendirdi. Çalışanlarla da sohbet eden Vali Sözer, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sözer, yürütülen yatırımların yalnızca ilimize değil, ülkemize de önemli değer kattığını belirterek, üretim, istihdam ve sürdürülebilirlik açısından bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. - BİLECİK