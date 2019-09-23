Vali Su, 'Beraber Yürüyelim' etkinliğinde vatandaşlarla birlikte yürüdü

yaşlı çok sayıda vatandaşın katılımıyla sağlık için farkındalık yürüyüşü yapıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su da vatandaşlarla birlikte yürüdü.



Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlık için 'Beraber Yürüyelim' sloganı ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayelerinde, Mersin Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 3'ten 93'e her yaştan vatandaşla 81 ilde eş zamanlı yürüyüş gerçekleştirildi. Mersin'deki yürüyüşe Vali Su'nun yanı sıra Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ile sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başlayan yürüyüş, Silifke Caddesi güzergahından devam ederek Cumhuriyet Meydanında sona erdi.



Vali Su, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile beraber düzenledikleri 'Beraber Yürüyelim' etkinliğinde spora ve sağlığa yönelik önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi. Su, "Hem kendimizin sağlığı hem gelecek nesillerimizin sağlığı mutlaka bir spor yapma yolundan geçmektedir. Hareketsizlik en kötü şeydir. Hastalıkların ana omurgasını hareketsizlik oluşturmaktadır. O yüzden hep birlikte spora devam edeceğiz. Yürüyüşümüze katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmayı hayatınızdan çıkarmayın" dedi.



Etkinlik, capoeira gösterisiyle sona erdi. - MERSİN