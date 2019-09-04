Vali Su: "Mersin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır"

öğretim yılı öncesinde Vali Ali İhsan Su başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı. Vali Su, Mersin'in 2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olduğunu belirterek, gereken tüm tedbirlerin alındığını söyledi.



2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala Vali Su başkanlığında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kaymakamlar, il müdürleri, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, oda başkanları ile ilgili kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.



Vali Su, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının daha güvenli, huzurlu ve başarılı geçmesi için alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen güvenlik toplantısının, bu hafta içinde ilçe bazında da tüm kaymakamlıklarda gerçekleştirileceğini açıkladı.



Mersin'in 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu dile getiren Su, önümüzdeki eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti. Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde yoğun ve sürekli denetimlerin yapılacağının da altını çizen Su, okul servis araçları denetimlerinin tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.



Mersin'de özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışı ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Vali Su, ilgili kurum ve kuruluşlar, idareciler ve veliler olarak hep birlikte hareket ederek, öğrencilerin güven içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için çalışacaklarını söyledi. Su, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, veliler ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.



Toplantıda daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından gündem maddeleri görüşüldü. - MERSİN