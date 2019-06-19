Son Dakika Haberleri: Vali Su: "Sahil Güvenlik, vatandaşa güven, suçlulara korku veriyor"
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Vali Su: "Sahil Güvenlik, vatandaşa güven, suçlulara korku veriyor"

39 dakika önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 37'nci kuruluş yıldönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı.

Vali Su:
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 37'nci kuruluş yıldönümü, Mersin'de düzenlenen törenle kutlandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sahil Güvenlik'in sahip olduğu araç, gereç ve donanımlı personeliyle vatandaşlara güven; suç ve suçlulara korku verdiğini söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 37'nci yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nda kutlama programı düzenlendi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve eşinin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Vali Su ve eşi Zeliha Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, il protokolü ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kurulduğu günden bugüne kadar kendini her zaman yenileyip geliştirdiğini belirtti. Su, Sahil Güvenlik'in bugün sahip olduğu araç, gereç ve donanımlı personeliyle dostlara ve vatandaşlara güven; suç ve suçlulara da korku verdiğini kaydetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ülke sahillerinde suç ve suçlularla üstün bir gayretle mücadele ettiğini vurgulayan Su, görevlerini üstün başarıyla yerine getiren tüm Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür ederek, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet dilerken, gazilere de minnet duygularını ifade etti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Bavbek'in de bir konuşma yaptığı program, Geleneksel Gemicilik Yarışması ardından TCSG Yaşam Gemisi'nde yapılan kokteyl ile sona erdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Güncel
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