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Vali Su'ya, Gümüş Kariyer Ödülleri 'Bürokrat' kategorisinde ödüle layık görüldü

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gümüş Kariyer Ödüllerinde 'Bürokrat Kategorisinde' ödüle layık görüldü.

Vali Su'ya, Gümüş Kariyer Ödülleri 'Bürokrat' kategorisinde ödüle layık görüldü, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gümüş Kariyer Ödüllerinde 'Bürokrat Kategorisinde' ödüle layık görüldü.


Ankara'da bir otelde gerçekleşen ödül törenine Vali Ali İhsan Su ve Eşi Zeliha Su ile katılırken, geceye siyaset, medya, akademi, sanat, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bürokrasiden çok sayıda davetli katıldı.


Vali Su, Mersin'de Sosyal Destek Programı kapsamında yürütülen Güdümlü Proje olarak finanse edilen "Hayata Gülümse" projesi çerçevesinde dezavantajlı gruplara yönelik yürüttüğü başarılı çalışmaları ile ödüle layık görüldü.


Proje ile Mersin'de yaşayan 10 yaş ve üzeri 38 bin 180 çocuk, genç ve yetişkinin aile içi iletişim, sağlıklı yaşam ve madde bağımlılığı konularında eğitimler verilerek halkın madde ile karşılaşması ve kullanmasının önlenmesi için bilgilendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi, maddeye başlamış gençlerin rehberlik öğretmenleri aracılığıyla tespit edilmesi halinde erken dönemde tedaviye yönlendirilmesi hedefleniyor. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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