Vali Tavlı, Muğla'nın genel durumu hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı, 17 Haziran 2020 Çarşamba günü yeni görev yeri olan Muğla'ya gelerek görevine başladı.



Vali Tavlı, Muğla'da yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi almak üzere vali yardımcıları ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları Fethi Özdemir, Mehmet Suphi Olcay, Ayhan Yazgan ve Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız katıldı. Vali Tavlı, kurumların işleyişi, personel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ardından Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nı (YİKOB) ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı kamu yatırımları ve hizmetlerinin etkin yapılması, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlamakla görevli kurumun çalışmaları hakkında YİKOB Başkanı Fethi Özdemir'den ve Şube Müdürlerinden brifing aldı. 2020 yılı yatırım program ve projelerinin de incelendiği toplantıda Vali Tavlı, yatırımların titizlikle ve zamanında gerçekleştirilmesi konusunda görevlilere talimatlar verdi. - MUĞLA