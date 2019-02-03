Son Dakika Haberleri: Vali Toprak, Akşehir'de Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Vali Toprak, Akşehir'de Doğa Yürüyüşüne Katıldı

5 dakika önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Vali Toprak, Akşehir'de Doğa Yürüyüşüne Katıldı, System.String[]
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Akşehir'de düzenlenen yürüyüşte Vali Toprak'a, kızı Zehra Toprak, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile AKADEMİK üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Güneşli havada gerçekleştirilen yürüyüşün ilk etabı, ekibin Kitapfon'a ulaşmasıyla tamamlandı. Burada ekibi karşılayan temsili Nasreddin Hoca, Vali Toprak'a "Akşehir Tarihi", Yıldız Tosun'a ise "Atatürk Akşehir'de" isimli kitapları hediye etti.

Kısa bir çay molasının ardından tekrar başlayan yürüyüş Akçeşme'de son buldu.

Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın ev sahipliğinde, etkinliğe katılanlara Hıdırlık Tesisleri'nde yemek verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti 18 Yaşındaki Kızını Uykuda Öldüren Babadan Kan Donduran Savunma

Venezuela Altın Rezervlerini Araplara Gönderiyor Karabük Üniversitesi Kendi Elektriğini Güneş Panelleri ile Üretiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 11:37:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toprak, Akşehir'de Doğa Yürüyüşüne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]