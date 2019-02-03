Vali Toprak, Akşehir'de Doğa Yürüyüşüne Katıldı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı.



Akşehir'de düzenlenen yürüyüşte Vali Toprak'a, kızı Zehra Toprak, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile AKADEMİK üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.



Güneşli havada gerçekleştirilen yürüyüşün ilk etabı, ekibin Kitapfon'a ulaşmasıyla tamamlandı. Burada ekibi karşılayan temsili Nasreddin Hoca, Vali Toprak'a "Akşehir Tarihi", Yıldız Tosun'a ise "Atatürk Akşehir'de" isimli kitapları hediye etti.



Kısa bir çay molasının ardından tekrar başlayan yürüyüş Akçeşme'de son buldu.



Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın ev sahipliğinde, etkinliğe katılanlara Hıdırlık Tesisleri'nde yemek verildi.

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