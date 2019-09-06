Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Pazarlar'da muhtarlarla toplantı yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Toraman, Pazarlar'da muhtarlarla toplantı yaptı

21 dakika önce

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Vali Toraman, Pazarlar'da muhtarlarla toplantı yaptı, System.String[]

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.


Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantılara; Pazarlar Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, " 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.


Vali Toraman'ın konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler. Muhtarlara tek tek söz veren Vali Dr. Ömer Toraman, sorunların gecikmeden çözümünü istedi; ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.


Vali Dr. Ömer Toraman, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'ye makamlarında ziyaret edip çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aldı.


Vali Toraman, İnşaatı devam eden Pazarlar İlçe Emniyet binasında, Pazarlar Meslek Yüksekokulunda ve Pazarlar belediyesi tarafından açılan Yüksek Öğrenim öğrenci yurtlarında incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Ömer Toraman, Pazarlar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti
Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Toraman, Pazarlar'da muhtarlarla toplantı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]