Vali Toros Taşkın İncelemelerinde Bulundu

VALİ TOROS İNCELEMELERDE BULUNDU

Mersin Valisi Atilla Toros, sağanak yağış sonrası taşkınları yaşandığı Mezitli, Toroslar ve Erdemli ilçesinde incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Vali Toros, su taşkını nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Bölgede gerekli müdahalelerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Vali Toros, tüm birimlerin sahada eş güdüm içerisinde kesintisiz olarak görev yaptığını, gerekli kontrol, müdahale ve risk azaltma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.