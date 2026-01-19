Vali Turan, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Vali Turan, Sabah Namazında Vatandaşlarla Buluştu

19.01.2026 09:38
Kırklareli Valisi Uğur Turan, sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sungurbey Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından vaaz verilmesinin ardından sabah namazı kılınarak, dua ve tesbihat yapıldı.

Vali Turan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet ederek isteklerini dinledi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Babaeski ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırın ve pastanelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin üretim, depo ve satış alanlarını inceleyen ekipler, hijyen koşullarını kontrol etti.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Hasta nakil süreçleri değerlendirildi

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Hasta Nakil Süreçleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Ambulans Servisi Başhekimliği, acil servis hekimleri, Kırklareli, Lüleburgaz ve Babaeski sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, hasta nakil süreçleri ile sevk stratejileri değerlendirildi.

Cerit, vatandaşların acil yardım taleplerine en hızlı şekilde ulaşmak ve en nitelikli sağlık hizmetine erişimini sağlamak amacıyla koordinasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

