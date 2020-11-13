Vali Türker Öksüz'den "Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir" vurgusu - Son Dakika

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, güvenlik güçlerinin uyuşturucunun kentte girmemesi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "İlimiz uyuşturucuyla mücadele yönünden çok güvenli şehirlerden birisidir." dedi.

Kars'ta, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, polisler ve anneler, 100. Yıl Polis Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı'nda fidanları toprakla buluşturarak uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekti.

Öksüz, etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucunun ülkenin geleceği çocukları zehirleyen zararlı bir madde olduğunu söyledi.

"Bizler kolluk kuvvetleri, bütün kurum ve kuruluşlar olarak bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz ama bizlerin çabası yetmez. Bütün herkesin bu mücadeleyi vermesi lazım." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Annelerimiz bu konuda çok önemli. Çocuklarına sevgileriyle, şefkatleriyle davranarak onları bu zararlı alışkanlıklarından korumada çok önemli roller üstleniyorlar. Onun için biz bugün 'Her anne bir fidan yetiştirir, fidanlarımız solmasın.' diyoruz."

Öksüz, güvenlik güçlerinin uyuşturucunun kentte girmemesi için önemli çalışmalar yaptığını anlatarak, "İlimiz uyuşturucuyla mücadele yönünden çok güvenli şehirlerden birisidir. Çok önemli operasyonlar yaptık. 2020 yılı için uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu ticareti yapan 31 kişi tutuklandı. Uyuşturucu maddeler ele geçirdik. Bizler 1 gram uyuşturucu maddenin olmasını bile istemiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede ilimiz risk içermiyor ama grama dahi tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

Çevre illerden gelen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Öksüz, kente uyuşturucu maddenin girmemesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan kentteki Faikbey Caddesi'nde stant kuran polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini vatandaşlara tanıtıyor.