Vali Türker Öksüz, Hudut Karakolları'nda

Kars Valisi Türker Öksüz, Hudut Karakollarında bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Türker Öksüz, Hudut Karakollarında bir takım incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, yemekte askerler ile bir araya geldi.



Kars Valisi Türker Öksüz, beraberinde 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, Ardahan 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Digor Kaymakamı Mustafa Güngör ve 25'inci Hudut Tugay Kars Komutan Yardımcısı P. Kd. Albay Mehmet Gazneli ile birlikte Digor ilçesi'nin Ermenistan sınırında konuşlu bulunan Dolamaç ve Kilittaş Hudut Karakollarını ziyaret etti.



Vali Öksüz, ziyaret kapsamında ilk olarak Dolamaç Hudut Karakoluna geldi. Öksüz, karakolda incelemelerde bulunarak yetkililerden yapılan çalışmalar ve karakol hakkında bilgiler aldı. İncelemelerin ardından karakolda görevli askerler ile bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Öksüz, sonrasında karakol çevresinde oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikiminde bulundu.



Vali Öksüz, Dolamaç ve Kilittaş Hudut Karakolları ziyaretinde görevli askeri personel ile bir süre sohbette bulunan Vali Öksüz, kahraman askerlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öksüz, aziz vatanımızın bekası için gece-gündüz, kar-kış demeden görevini ifa eden tüm Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarılar diledi.



Vali Öksüz, Dolamaç ve Kilittaş Hudut Karakolları ziyaretinde kendisini karşılayan karakol komutanlarına Şanlı Türk Bayrağı'mızı hediye etti. - KARS

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