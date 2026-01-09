Vali Ustaoğlu'ndan Gazetecilere Vurgu - Son Dakika
Vali Ustaoğlu'ndan Gazetecilere Vurgu

09.01.2026 10:01
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, basının önemini vurgulayarak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda tarafsız, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü, özgür basın vurguları yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada, basının temel ilkesinin vatandaşları doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunun altını çizerken, habere erişim noktasında gazetecilere düşen sorumluluğun da önemini vurguladı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün bir demokrasi göstergesi olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, bireylerin haber alma hakkının ancak özgür bir basınla mümkün olabileceğini dile getirdi. Vali Ustaoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: " Anayasamızla güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetler arasında yer alan haber alma hakkı, demokratik hukuk devletinin işleyişinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu hakkın sağlıklı, doğru ve zamanında kullanılabilmesi kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Gazetecilik mesleğinin toplum hayatındaki bu önemli rolü dolayısıyla, basın emekçilerimizi onurlandırmak amacıyla 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak günü 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun oluşması ve demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi bakımından basın; yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kamu düzeninin tamamlayıcı unsurlarından biri, güçlü bir denetim mekanizmasıdır. Bu gücün; meslek ahlakı, tarafsızlık, doğruluk ve insan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde kullanılması, basının toplumsal güvenilirliğini ve itibarını daha da pekiştirmektedir. Zorlu şartlar altında, çoğu zaman mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerimiz; milletimizin gören gözü, işiten kulağı olarak kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu üstlenmektedir. Ülkemizde ve ilimizde yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin gelişmelerin doğru şekilde aktarılması, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilgili mercilere iletilmesi noktasında basın mensuplarımız önemli bir köprü vazifesi görmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümle birlikte, bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde; doğru bilginin önemi daha da artmış, sorumlu, ilkeli ve tarafsız habercilik her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Bu anlayışla görev yapan basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında üstlendikleri sorumlulukla, toplumsal güvenin tesisine önemli katkı sunmaktadır. Bu düşüncelerle; meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için özveriyle çalışan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; görevlerinde başarılar diliyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

