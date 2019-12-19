Vali Varol Taşova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Varol Taşova ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Vali Varol Taşova ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Varol Taşova ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Amasya Valisi Osman Varol, Taşova ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Varol, Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile ilçede sürdürülen hizmetler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İlçede incelemelerde bulunan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Varol, Kıbrıs gazisi Fahrettin Tümer ve şehit İlyas Öztürk'ün ailesini de ziyaret etti.

İlçe ve köy ziyaretlerine devam edeceklerini aktaran Varol, "Devlet olarak her zaman bu ülke için canını ortaya koyan şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizin yanındayız. Ayrıca engelli vatandaşlarımıza da destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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