Vali Varol ve Başkan Sayan, evi yenilenen ailenin anahtar teslim törenine Katıldı - Son Dakika

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Barikat04 Taraftar Grubu'nun girişimi, valilik ve hayırsever iş insanların desteği ile toplanan yardımlarla evi yenilenen ailenin anahtar teslim törenine katıldı.

Ağrı Barikat04 Taraftar Grubu'nun ihtiyaç sahibi bir aileyi tespit etmesi Ağrı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım'ın gençlere destek vermesi sonucunda başlatılan yardım kampanyası ile yıkılarak yeniden inşa edilen evin anahtarı 4 çocuklu aileye, Vali Dr. Osman Varol tarafından verildi. Yeni evlerinin anahtarını, hayırlı olması temennisi ile aileye teslim eden Vali Varol, "Sporun, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olması gerektiğinin örneği olacak bir çalışma sonucunda sizlerle bir araya geldik. Barikat04 Taraftar Grubu'na mensup, spora gönül veren gençlerimiz, ihtiyaç sahibi ailemizi tespit edip ihtiyaçlarının giderilmesi için enerji sarf ettiler. Gençlerimizin başlattığı bu yardım organizasyonuna birçok kurum kuruluşun ve hayırsever vatandaşımızın dahil olmasıyla, ihtiyaç sahibi ailemizin ihtiyaçları giderilerek onlara çok güzel bir yaşam alanı kazandırıldı. Şunu belirtmeliyim ki; sporda özellikle futbolda, taraftar gruplarının bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları ve bu konuda çocuklarımıza örnek olmaları çok önemli, bizler bu konuyu çok önemsiyoruz. "dedi.

Daha sonra ailenin evine konuk olan ve onlarla bir süre sohbet eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan, çocuklara hediyeler verdi. Evini çok beğendiğini ve bu desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren ev sahibi, Vali Dr. Osman Varol'a ve emeği geçen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini belirtti. - AĞRI