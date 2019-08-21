Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcı Adem Kaya veda ziyaretlerine başladı
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Vali Yardımcı Adem Kaya veda ziyaretlerine başladı

1 saat önce

Adıyaman'da 3 yıl kaymakamlık, 2 yıl vali yardımcılı görevinde bulunan Adem Kaya kamu kurum kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına veda ziyaretine başladı.

Vali Yardımcı Adem Kaya veda ziyaretlerine başladı, System.String[]

Adıyaman'da 3 yıl kaymakamlık, 2 yıl vali yardımcılı görevinde bulunan Adem Kaya kamu kurum kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına veda ziyaretine başladı.


3 Yıl Çelikhan Kaymakamlığı ve 2 yıl Adıyaman Vali Yardımcılığı görevinin ardından Manisa Demirci Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Adem Kaya, 5 yılıdır görev yaptığı Adıyaman'da veda ziyaretlerine başladı.


Cumhurbaşkanlığının 2019/268 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Manisa Demirci Kaymakamlığına atanan Vali Yardımcısı Adem Kaya, veda ziyaretleri kapsamında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan'ı ziyaret etti.


İl Özel İdareye ziyaretinde karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Yardımcısı Adem Kaya'ya yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyen İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık tarafından Adıyaman'a yaptığı başarılı hizmetlerinden dolayı porselen bir tabak hediye etti.


Daha sonra Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan'ı ziyaret eden Kaya'ya burada da hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.


Başkan Şahan, Adem Kayaya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Adıyaman'a 5 yıl boyunca hizmet etmenin mutluluk ve onurunu yaşadığını kaydeden Vali Yardımcısı Adem Kaya ise, "Önemli olan baki kalan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimden helallik diliyor ve bu duygularla bu kadim şehirden önümüzdeki günlerde ayrılacağım" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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