Son Dakika Haberleri: Vali Yardımcısından Kaymakamlık Yaptığı İlçedeki Öğrencilere Destek

Vali Yardımcısından Kaymakamlık Yaptığı İlçedeki Öğrencilere Destek

43 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2013- 2016 yıllarında kaymakamlık yaptıktan sonra Çanakkale Vali Yardımcılığı'na atanan Abdullah Köklü, hayırsever iş insanları aracılığıyla 14 okuldaki 400 öğrenci için spor malzemesi desteğinde bulundu.

Vali Yardımcısından Kaymakamlık Yaptığı İlçedeki Öğrencilere Destek, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, 2013- 2016 yıllarında kaymakamlık yaptıktan sonra Çanakkale Vali Yardımcılığı'na atanan Abdullah Köklü, hayırsever iş insanları aracılığıyla 14 okuldaki 400 öğrenci için spor malzemesi desteğinde bulundu.

Genç Kaymakamlığı görevinde bulunduğu 2013- 2016 yıllarında, çalışmalarıyla ilçe halkının takdirini kazanan Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, ilçe merkezi ve yatılı okullarda okuyan öğrencilerin daha rahat spor yapabilmeleri için 14 okula spor malzemesi desteğinde bulundu. Vali Yardımcısı Köklü ile Çanakkaleli iş insanları Ali Turgut ve Atalay Atay'ın desteğiyle 400 öğrenci için sağlanan spor malzemelerinin dağıtımı, Genç'teki 14 okulda yapıldı. Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi'ndeki dağıtım töreninde malzemeler, okul idarecileri tarafından öğrencilere verildi. 

Genç Kaymakam Vekili ve Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş, yapılan yardımların vefa olduğunu belirterek, "Bir manevi destek gösterisi. Bir vefa temsili olarak bu hediyeleri bize gönderdi. Biz, öğrencilerimizi iyi yetiştirmekle mükellefiz ve kendilerini yetiştirirken onlara her tür imkan ve olanak sağlamalıyız. Öğrencilerimize bu imkanı sunan değerli Abdullah beye teşekkür ediyorum" dedi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Çanakkale, Bingöl, Genç, Güncel
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